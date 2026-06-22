Снова скопировала образ Риз Уизерспун: 25-летняя актриса пришла на мероприятие в особенном платье

Лекси Майнтри / © Associated Press

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25-летняя девушка сейчас активно участвует в промо-кампаниях, в частности в фотосессиях, интервью и презентациях этого проекта.

Во время фотосессии в Нью-Йорке она появилась на публике в блестящем платье от Dolce&Gabbana на тонких бретельках, которое было полностью расшито пайетками и украшено серебристым поясом-цепочкой.

Лекси Майнтри / © Associated Press

Образ красавица дополнила гламурными мюлями и колье от Tiffany & Co.

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Этот образ особенный тем, что именно в таком же платье, но голубого цвета, появлялась в фильме «Блондинка в законе» Риз Уизерспун. Стилистка Лекси поделилась серией фотографий, на которых также показала детали образа актрисы и лук Риз, которым она вдохновлялась.

Кроме того, на мероприятии побывала и Риз, которая сфотографировалась с девушкой. Голливудская суперзвезда выбрала розовое платье от Prada.

Лекси Майнтри и Риз Уизерспун / © Associated Press

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