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- Шоу-бизнес
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Снова соблазняет: британская модель в черном бикини похвасталась пышной грудью
Джессика Гейл обожает фотографироваться в купальниках и радовать этими снимками подписчиков в соцсети.
Модель и звезда британского реалити-шоу "Остров любви" - Джессика Гейл - опубликовала в Instagram пикантные фотографии с отдыха.
Блондинка принимала солнечные ванны на шезлонге у бассейна и, конечно же, решила создать контент для своих фолловеров.
Перед фотокамерой блондинка соблазнительно позировала в черном бикини на завязках, лиф которого прекрасно подчеркнул ее пышную соблазнительную грудь. Она также продемонстрировала свою стройную фигуру.
У Гейл были распущенные волосы, наращенные длинные ресницы и глянцевый блеск на губах.
Напомним, ранее Джессика Гейл в откровенном темно-карамельном костюме устроила себе фотосессию. Девушка продемонстрировала красивую фигуру.