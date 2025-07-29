Снова соблазняет: британская модель в черном бикини похвасталась пышной грудью

Джессика Гейл

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Модель и звезда британского реалити-шоу "Остров любви" - Джессика Гейл - опубликовала в Instagram пикантные фотографии с отдыха.

Джессика Гейл

Блондинка принимала солнечные ванны на шезлонге у бассейна и, конечно же, решила создать контент для своих фолловеров.

Джессика Гейл

Перед фотокамерой блондинка соблазнительно позировала в черном бикини на завязках, лиф которого прекрасно подчеркнул ее пышную соблазнительную грудь. Она также продемонстрировала свою стройную фигуру.

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Джессика Гейл

У Гейл были распущенные волосы, наращенные длинные ресницы и глянцевый блеск на губах.

Напомним, ранее Джессика Гейл в откровенном темно-карамельном костюме устроила себе фотосессию. Девушка продемонстрировала красивую фигуру.