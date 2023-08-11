Снова соблазняет: британская модель в леопардовом бикини похвасталась сексуальным бюстом

Меган Бартон Хенсон обожает делиться с фолловерами своими снимками в купальниках.

Модель и звезда британского реалити-шоу "Остров любви" – Меган Бартон Хенсон показала в Instagram соблазнительный пляжный аутфит.

Красавица позировала в леопардовом бикини с завязками на плавках и рюшами на лифе. Хенсон продемонстрировала стройную фигуру и пышный сексуальный бюст.

Меган Бартон Хенсон/Instagram

Меган распустила волосы, сделала макияж с нежно-розовой помадой, французский маникюр и украсила руку браслетами.

Напомним, ранее Меган Бартон Хенсон похвасталась соблазнительными формами в оранжевом купальнике с голубой каемочкой и металлической фурнитурой с жемчугом.

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