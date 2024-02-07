Снова соблазняет: британская телезвезда в кружевном белье похвасталась сексуальными формами

Хлоя Ферри поделилась с фолловерами порцией откровенных снимков.
Британская телезвезда Хлоя Ферри опубликовала в Instagram новые горячие фотографии.
Знаменитость соблазнительно позировала в спальне на кровати. Она была одета в черное кружевное белье, пояс с подтяжками и черные чулки. Ферри похвасталась на камеру сексуальными формами.
Хлоя уложила волосы в локоны, сделала макияж с пышными накладными ресницами и завершила лук серьгами-кольцами.
Напомним, а британская модель Арабелла Чи в оранжевом бикине соблазнительно позировала в бассейне.
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