Снова соблазняет: британская телезвезда в кружевном белье похвасталась сексуальными формами

Британская телезвезда Хлоя Ферри опубликовала в Instagram новые горячие фотографии.

Знаменитость соблазнительно позировала в спальне на кровати. Она была одета в черное кружевное белье, пояс с подтяжками и черные чулки. Ферри похвасталась на камеру сексуальными формами.

Хлоя Ферри / Фото: Instagram Хлои Ферри

Хлоя уложила волосы в локоны, сделала макияж с пышными накладными ресницами и завершила лук серьгами-кольцами.

Хлоя Ферри / Фото: Instagram Хлои Ферри

Напомним, а британская модель Арабелла Чи в оранжевом бикине соблазнительно позировала в бассейне.

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