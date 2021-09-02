Снова соблазняет: Деми Роуз показала снимок без бюстгальтера

26-летняя британская модель обожает сниматься в провокационных луках.

Деми Роуз порадовала фолловеров новой откровенной фотографией в Instagram с отдыха на Ибице.

На ней модель соблазнительно позирует на терассе в одних коричневых плавках с высокой талией.

Деми Роуз / Instagram Деми Роуз

Обнаженную грудь Деми прикрыла руками. На шее у нее висело массивное ожерелье

"Поймай меня, если сможешь… Работаю над своим загаром..." – написала Роуз под фото.

Еще модель похвасталась сексуальным аутфитом в жемчужном слитном купальнике с интересной и откровенной зоной декольте, которая подчеркнула ее пышный бюст.

Деми Роуз / Instagram Деми Роуз

Ранее Деми сфотографировалась в белом пеньюаре, подчеркивающем ее пышное декольте и стрингах, стоя на красивой террасе.

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