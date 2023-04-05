Снова соблазняет: Деми Роуз в прозрачном белье похвасталась сексуальными формами

Британская модель поделилась пикантным фото.
Деми Роуз опубликовала в Instagram новое горячее фото, на котором она продемонстрировала соблазнительный образ.
Красавица предстала перед фотокамерой в черном прозрачном боди на тонких зеленых бретельках и с фиолетовой вышивкой. Деми продемонстрировала свои пышные сексуальные формы.
Аутфит Роуз дополнила объемной элегантной прической с локонами и нежным макияжем с пышными ресницами.
Напомним, в прошлый раз Деми показала, как загорала топлес.
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