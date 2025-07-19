Снова соблазняет: эффектная модель-блондинка в бикини продемонстрировала упругие ягодицы

Лаура Селия

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Нидерландская модель Лаура Селия опубликовала в Instagram новое фото с отдыха в Италии.

В этот раз блондинка позировала на балконе перед фотокамерой в белом бикини с черным декором на лифе. Красавица похвасталась стройной фигурой и упругими соблазнительными ягодицами.

Лаура Селия

У Селия была, как всегда, объемная прическа с локонами и макияж с пышными наращенными ресницами.

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Напомним, ранее Лаура Селия продемонстрировала подтянутое тело в голубом купальнике.