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Снова соблазняет: сексуальная телезвезда в белом кружевном белье позировала на камеру

Снова соблазняет: сексуальная телезвезда в белом кружевном белье позировала на камеру

Снова соблазняет: сексуальная телезвезда в белом кружевном белье позировала на камеру

Хлоя Ферри / Фото: Instagram Хлои Ферри

Хлоя Ферри пополнила свой гардероб новым эффектным комплектом белья.

Британская телезвезда Хлоя Ферри порадовала подписчиков в Instagram фотографиями в новом комплекте кружевного белья.

Перед фотокамерой брюнетка предстала в белом кружевном бюстгальтере, таких же стрингах, поясе с подтяжками и чулках с кружевом.

Хлоя Ферри / © Instagram Хлои Ферри
Хлоя Ферри / Фото: Instagram Хлои Ферри

Хлоя продемонстрировала пышный сексуальный бюст, плоский живот и тонкую талию.

Хлоя Ферри / © Instagram Хлои Ферри
Хлоя Ферри / Фото: Instagram Хлои Ферри

Напомним, в прошлый раз Хлоя Ферри примерила красное кружевное белье и похвасталась стройной фигурой.

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