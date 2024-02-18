Снова соблазняет: сексуальная телезвезда в белом кружевном белье позировала на камеру

Хлоя Ферри пополнила свой гардероб новым эффектным комплектом белья.
Британская телезвезда Хлоя Ферри порадовала подписчиков в Instagram фотографиями в новом комплекте кружевного белья.
Перед фотокамерой брюнетка предстала в белом кружевном бюстгальтере, таких же стрингах, поясе с подтяжками и чулках с кружевом.
Хлоя продемонстрировала пышный сексуальный бюст, плоский живот и тонкую талию.
Напомним, в прошлый раз Хлоя Ферри примерила красное кружевное белье и похвасталась стройной фигурой.
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