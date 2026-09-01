Снова станет мамой: модель Шанина Шейк засветила беременный живот

Шанина Шейк / © Instagram Шанины Шейк

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Австралийская модель Шанина Шейк готовится во второй раз стать мамой. 35-летняя звезда объявила о беременности, опубликовав в Instagram серию фотографий с заметно округлившимся животом.

Шанина Шейк / © Instagram Шанины Шейк

Шанина Шейк / © Instagram Шанины Шейк

На снимках Шейк в ярко-желтом платье позирует во время фотосессии, нежно придерживая живот.

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Рядом с моделью также появился ее возлюбленный — музыкальный продюсер Райан Пресс. Для пары будущий ребенок станет первым общим.

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Шанина Шейк с возлюбленным / © Instagram Шанины Шейк

«Райан и я так рады приветствовать в нашем мире маленького человека. Было так приятно некоторое время хранить эту новость только между нами и наблюдать, как все с каждым днем становится все более реальным», — написала Шанина.

Особенно модель радуется тому, что ее трехлетний сын Зай вскоре станет старшим братом. Мальчик родился в сентябре 2022 года в отношениях Шейк с музыкальным руководителем Мэттью Адесуяном.

«Для моего Зая увидеть, как он становится старшим братом, — это совершенно особенная магия. Я уже знаю, что он будет лучшим братом», — призналась модель.

Шанина не стала раскрывать срок беременности и предполагаемую дату родов. При этом она назвала грядущие перемены новым этапом в жизни, отметив, что их сердца сейчас «полны» любви и они с Райаном с нетерпением ждут встречи с малышом.

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Шанина Шейк / © Instagram Шанины Шейк

Шанина Шейк / © Instagram Шанины Шейк

Ранее, напомним, о своей беременности заявила другая модель — победительница конкурсов «Мисс США — 2012» и «Мисс Вселенная — 2012» Оливия Калпо.

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