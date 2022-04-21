Снова судятся: Джонни Депп пытается доказать, что не избивал Эмбер Херд

Джонни Депп и Эмбер Херд снова встречаются в суде, и эти встречи будут продолжаться еще на протяжении шести недель.

58-летний Депп подал иск на 50 миллионов долларов против своей бывшей супруги – актрисы Эмбер Херд (они были женаты с 2015 по 2017 год) в связи со статьей для Washington Post, которую написала Херд и в которой вновь представила Деппа тираном, а себя - жертвой домашнего насилия. Херд подала встречный иск на 100 миллионов долларов. И теперь суду, который проходит в Вирджинии, США предстоит решить, кто прав, а кто же виноват.

Джонни Депп в суде / Associated Press

Процесс будет не быстрым, адвокаты Деппа стараются доказать, что Херд умело изображает из себя жертву и хочет изобразить бывшего мужа жестоким человеком, который склонен к употреблению наркотиков и алкоголя.

Как пишет Daily Mail, в среду, выступая в суде, Депп сказал, что, прочитав эту статью, он не согласен с некоторыми ее частями и пояснил, какими именно.

Эмбер Херд в суде / Associated Press

"Прочитав слова, которые она написала о том, что явно относилось к нашим отношениям, два года назад они явно относились ко мне, все совпало, так что это явно было обо мне. Она говорит о бедственном положении женщин не только в Голливуде, но и в целом… и было много вещей, с которыми я не согласен в отношении этой части статьи. Я понимаю чье-либо стремление исправить ошибки, совершенные за бесчисленные годы, против любого существа, пострадавшего от домашнего насилия, будь то женщины, мужчины, дети. Я никогда не бил мисс Херд и вообще не бил ни одну женщину в своей жизни", - заявил он.

Джонни Депп в суде / Associated Press

Отметим, показания в суде уже дала медсестра Дебби Ллойд, нанятая для лечения наркозависимости Деппа. Женщина присутствовала на свадьбе пары, а также много путешествовала вместе с ними и была свидетельницей того, как Херд часто провоцировала конфликты с мужем. Об этом она рассказала в суде.

По словам Ллойд, которая часто путешествовала с Деппом, супруга иногда затевала с ним ссоры, пока он лечился.

Актер сказал, что уже потерял почти все, что у него было, и самое главное – репутацию.

Джонни Депп и Эмбер Херд в суде / Associated Press

"Когда обвинения были выдвинуты, когда обвинения быстро облетели земной шар, говоря людям, что я был пьяным, употреблял кокаин, избивал женщин… Независимо от исхода этого суда, во второй раз против меня были выдвинуты обвинения… и они превратились в корм для СМИ… Я буду жить с этим всю оставшуюся жизнь. Я думаю, что очень легко написать статью и указать на кого-то, не называя его имени", - заявил Депп.

Судебный процесс по этим двум искам продлиться предположительно шесть недель.

Уже известно, что присяжные заслушали аудиозаписи того, как Депп и Херд говорили о драке, в которой она призналась, что ударила его, и где он утверждает, что она ударила его головой об дверь ванной. И это только первые доказательства, предоставленные Деппом в свою защиту.

Эмбер Херд в суде / Associated Press

Напомним, в 2020 году Джонни Депп подал иск на британский таблоид The Sun, в котором в 2018 году вышла статья о том, что он жестоко обращался со своей бывшей женой Эмберд Херд и избивал ее. В ноябре 2020 года Высокий суд Лондона постановил, что газета смогла доказать правдивость информации, содержавшейся в статье, а Депп проиграл дело.

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