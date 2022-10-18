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Снова светит декольте: Оливия Уайлд надела откровенное платье на церемонию

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Снова светит декольте: Оливия Уайлд надела откровенное платье на церемонию

Оливия Уайлд / Фото: Associated Press

В Лос-Анджелесе состоялась 29-я церемония ELLE Women in Hollywood Celebration. На красной дорожке мероприятия блистала 38-летняя Оливия Уайлд.

Церемония проходила в Центре Гетти, в Лос-Анджелесе. Оливия Уайлд вышла на дорожку в платье, которое снова подчеркивало ее декольте.

Оливия Уайлд / © Associated Press
Оливия Уайлд / Фото: Associated Press

В этот раз на Оливии было черное платье на тонких бретельках с глубоким декольте и пышной юбкой, дополнила она наряд остроносыми туфлями-лодочками на каблуках.

Актриса распустила волосы, сделала макияж со стрелками на веках и накрасила губы нежно-розовым блеском. Надела лаконичные серьги в уши, несколько драгоценных браслетов на запястья и кольцо с крупным камнем.

Оливия Уайлд / © Associated Press
Оливия Уайлд / Фото: Associated Press

В прошлый раз Оливия показала больше, чем хотела, когда надела прозрачное платье на гала-вечер в Музее киноакадемии, в Лос-Анджелесе.

Оливия Уайлд / © Associated Press
Оливия Уайлд / Фото: Associated Press

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