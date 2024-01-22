Снова у плиты: Виктория Бекхэм показала, как ее муж Дэвид готовит пастуший пирог

Дизайнер и экс-солистка поп-группы Spice Girls – 49-летняя Виктория Бекхэм – показала в своем Instagram, как ее супруг – экс-футболист Дэвид – готовит традиционное английское блюдо для семейного ужина.

Семья Бекхэмов / Фото: Instagram Виктории Бекхэм

Спортсмен решил приготовить пастуший пирог – картофельную запеканку с фаршем.

Дэвид Бекхэм / Фото: Instagram Виктории Бекхэм

Дэвид Бекхэм / Фото: Instagram Виктории Бекхэм

"Новая бизнес-идея", - шутливо написала Викки на одной из фото, видимо, имея в виду, что Дэвиду уже пора открывать свой ресторан, ведь он, как оказалось, любит готовить и часто это делает.

Дэвид Бекхэм / Фото: Instagram Виктории Бекхэм

Напомним, ранее Виктория Бекхэму уже показывала, как муж готовит ужин. Тогда он запекал овощи с мясом.

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