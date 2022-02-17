Снова удивил будущую жену: Бруклин Бекхэм показал новое тату, которое сделал в честь возлюбленной

Бруклин Бекхэм посвятил своей невесте еще одну татуировку, которую набил на своем теле.

В преддверии свадьбы Бруклина и Николы Пельтц, которая должна состояться уже этой весной, 22-летний парень сделала новое тату – надпись "Peltz", которую "нарисовали" на его груди между татуировками херувимов. "Я так рада, что это Пельтц @brooklynbeckham", - прокомментировала рисунок в своем сториз Никола.

Тату Бруклина Бекхэма / Instagram Николы Пельтц

Это не единственная татуировка, которую Бруклин посвятил своей любимой. В прошлом месяце актриса поделилась фотографией, показывающей торс Бруклина, на котором была новая татуировка под надписью "dvbrch".

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц / Instagram Бруклина Бекхэма

Подпись под тату гласит: "Сосредоточенный на настоящем, искренний по отношению к другим и доверяющий себе, знай, что ты не можешь потерпеть неудачу". Комментируя милый жест своего парня, Никола тогда написала в сториз: "Он сделал татуировку молитвы Джины" (любимой бабушки Николы, которая умерла накануне дня рождения Пельтц два года назад), а затем добавила эмоциональный смайлик и добавила: "@brooklynbeckham, ты моя родственная душа".

Также на шее у Бруклина сзади выбиты глаза Николы и ее любовное послание. Текст любовного письма от Николы гласит: "Моя вечная любовь! Прочитай это в любое время, когда чувствуешь беспокойство. Я хочу, чтобы ты знал, как сильно тебя любят. У тебя самое доброе сердце, какое я когда-либо встречала, и я надеюсь, что не проживу и дня без твоей любви. Я думаю, что ты просто невероятный. Мы сможем пройти через все вместе, если ты будешь мне доверять. Я безгранично люблю тебя. Твоя будущая жена".

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