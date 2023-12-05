Снова удивила: Рита Ора появилась с хромированными шипами на спине и в черном элегантном платье

Образ знаменитости кардинально отличался от всех других на красной дорожке в тот вечер.

33-летняя британская певица Рита Ора посетила ежегодную церемонию вручения премии British Fashion Awards 2023, которая прошла в Королевском Альберт-холле в Лондоне. Звезда традиционно для этого мероприятия выбрала необычный образ и нанесла грим, который привлекал больше внимания, чем ее наряд от Primark.

Рита Ора / Фото: Associated Press

Наряд был однотонным и имел полностью открытую спину - вырез доставал до низа ее талии.

Однако по хребту звезды были приклеены шипы серого цвета. Грим выглядел очень реалистично и на его крепление к спине Риты ушло около двух часов.

Рита Ора / Фото: Associated Press

"В прошлом году, не знаю, помните ли вы, мы наделали немного шума, потому что сделали очень крутой протез на моем лице", - сказала она. "Но на этот раз мы идем дальше: серебристо-хромированный позвоночник. На это ушло около двух-трех часов", - рассказала Рита в видео в Instagram.

Рита Ора / Фото: Associated Press

Этот необычный образ Ора дополнила браслетами-манжетами, макияжем и прической с небрежно собранными волосами. В ушах у нее были большие серьги с бриллиантами.

Рита Ора / Фото: Associated Press

В прошлом году Рита Ора появилась в образе амфибии, поскольку она сочетала прозрачное красное платье от Nensi Dojaka с необычным арт-макияжем.

Рита Ора / Фото: Getty Images

Рита Ора / Фото: Getty Images

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