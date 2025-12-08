ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
367
Время на прочтение
1 мин

Снова в "голом" платье: Дакота Джонсон пришла в эффектном наряде на мероприятие в Саудовской Аравии

Актриса выбрала платье в бохостиле смелого дизайна.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Дакота Джонсон

Дакота Джонсон / © Associated Press

Дакота Джонсон, которая прославилась благодаря главной роли в трилогии «50 оттенков серого», появилась на Международном кинофестивале в Саудовской Аравии Red Sea International Film Festival. Актриса приняла участие в мероприятии посвященном женщинам в киноиндустрии.

Для мероприятия в арабской стране актриса решила не подобрать платье закрытого дизайна, а пришла в наряде в любимом стиле — с «голым» эффектом, поскольку в некоторых местах платье было с бежевыми вставками. Дакота носила белое платье из кружева от бренда Chloé, которое для нее подобрала стилист Кейт Янг.

Дакота Джонсон / © Associated Press

Дакота Джонсон / © Associated Press

У платья было глубокое декольте, заниженная талия и рюши на рукавах и бедрах. Также спереди платье украшали пуговицы и разрез на юбке. Она дополнила образ украшениями от Chopard и бежевыми босоножками.

В Саудовской Аравии актриса проводит уже несколько дней и ранее также демонстрировала на публике черное платье от бренда Alessandra Rich с глубоким V-образным декольте и вырезами по бокам. На животе платье украшал бант.

Дакота Джонсон / © Associated Press

Дакота Джонсон / © Associated Press

Дакота Джонсон в красивых платьях (22 фото)

Дакота Джонсон / © Associated Press

Дакота Джонсон / © Associated Press

Дакота Джонсон / © Associated Press

Дакота Джонсон / © Associated Press

Дакота Джонсон / © Associated Press

Дакота Джонсон / © Associated Press

Дакота Джонсон / © Associated Press

Дакота Джонсон / © Associated Press

Дакота Джонсон / © Associated Press

Дакота Джонсон / © Associated Press

Дакота Джонсон / © Getty Images

Дакота Джонсон / © Getty Images

Дакота Джонсон / © Getty Images

Дакота Джонсон / © Getty Images

Дакота Джонсон / © Associated Press

Дакота Джонсон / © Associated Press

Дакота Джонсон / © Getty Images

Дакота Джонсон / © Getty Images

Дакота Джонсон / © Getty Images

Дакота Джонсон / © Getty Images

Дакота Джонсон / © Associated Press

Дакота Джонсон / © Associated Press

Дакота Джонсон / © Associated Press

Дакота Джонсон / © Associated Press

Дакота Джонсон / © Associated Press

Дакота Джонсон / © Associated Press

Дакота Джонсон / © Associated Press

Дакота Джонсон / © Associated Press

Моніка Беллучі та Дакота Джонсон_1 / © Getty Images

© Getty Images

Дакота Джонсон / © Getty Images

Дакота Джонсон / © Getty Images

Дакота Джонсон / © Getty Images

Дакота Джонсон / © Getty Images

Дакота Джонсон / © Getty Images

Дакота Джонсон / © Getty Images

Дакота Джонсон / © Getty Images

Дакота Джонсон / © Getty Images

Дакота Джонсон / © Getty Images

Дакота Джонсон / © Getty Images

Дакота Джонсон и Мелани Гриффит / © Getty Images

Дакота Джонсон и Мелани Гриффит / © Getty Images

Дакота Джонсон на премьере ленты  / © Getty Images

Дакота Джонсон на премьере ленты  / © Getty Images

Дата публикации
Количество просмотров
367
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie