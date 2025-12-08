- Дата публикации
Снова в "голом" платье: Дакота Джонсон пришла в эффектном наряде на мероприятие в Саудовской Аравии
Актриса выбрала платье в бохостиле смелого дизайна.
Дакота Джонсон, которая прославилась благодаря главной роли в трилогии «50 оттенков серого», появилась на Международном кинофестивале в Саудовской Аравии Red Sea International Film Festival. Актриса приняла участие в мероприятии посвященном женщинам в киноиндустрии.
Для мероприятия в арабской стране актриса решила не подобрать платье закрытого дизайна, а пришла в наряде в любимом стиле — с «голым» эффектом, поскольку в некоторых местах платье было с бежевыми вставками. Дакота носила белое платье из кружева от бренда Chloé, которое для нее подобрала стилист Кейт Янг.
У платья было глубокое декольте, заниженная талия и рюши на рукавах и бедрах. Также спереди платье украшали пуговицы и разрез на юбке. Она дополнила образ украшениями от Chopard и бежевыми босоножками.
В Саудовской Аравии актриса проводит уже несколько дней и ранее также демонстрировала на публике черное платье от бренда Alessandra Rich с глубоким V-образным декольте и вырезами по бокам. На животе платье украшал бант.