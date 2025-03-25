Снова в короткой юбке: Аманда Холден в монохромном луке вышла с работы

У 54-летней британской актрисы прекрасное чувство стиля и каждый раз она это демоснтрует.

Аманда Холден снова попала в объективы папарацци, выйдя из студии Global Radio, где ведет шоу на Heart Breakfast в Лондоне.

Актриса продемонстрировала монохромный весенний аутфит в голубо-серой гамме. На ней был жакет с большим воротником и округлыми рукавами и такая же короткая юбка, которая подчеркнула ее стройные ноги. Костюм Аманда скомбинировала с шелковой блузкой, которая была на тон светлее.

Аманда Холден / Фото: Getty Images

Аутфит Холден дополнила замшевыми бледно-голубыми туфлями-лодочками и голубой сумочкой с монограммой бренда Louis Vuitton и с коричневыми ручками.

Блондинка сделала красивую прическу с локонами, надела на лицо солнцезащитные очки и завершила лук лаконичными украшениями.

Напомним, в прошлый раз Аманда Холден появилась в Лондоне в эффектном образе total black. На ней была приталена удлиненная рубашка с баской и мини-юбка.

Читайте также: