Снова в "мафиозном" луке: Ким Кардашьян в шубе на голое тело блеснула сексуальной грудью

В последнее время звезда реалити полюбила трендовый образ жены мафиози.

Ким Кардашьян опубликовала в Instagram новое фото, на котором она предстала в любимом в последнее время образе Mob Wife (жена мафиози).

Ким позировала у визажного столика в темно-коричневой длинной шубе с широким воротником, которую она надела на голое тело. Звезда реалити блеснула на камеру своей пышной и сексуальной грудью.

Ким Кардашьян / Фото: Instagram Ким Кардашьян

На низ знаменитость надела темные леггинсы-сапоги с имитацией голых ног. Волосы Ким собрала в гладкий пучок и надела на лицо стильные черные очки.

Напомним, в "мафиозном" аутфите Ким Кардашьян появлялась на улицах Парижа.

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