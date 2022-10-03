Снова в мини и с откровенным декольте: 57-летняя американская порноактриса на прогулке в Лос-Анджелесе

Эмбер Линн любит быть в центре внимания папарацци. Для этого она надевает соблазнительные аутфиты.

Звезда фильмов для взрослых - Эмбер Линн - попала под прицел папарацци на улицах Лос-Анджелеса.

Линн, как она любит, выбрала для своего выхода откровенный аутфит. На ней был черный топ-бюстье с сексуальным декольте и металлической фурнитурой и серо-черная мини-юбка с анималистическим принтом и металлической фурнитурой.

Эмбер Линн / Фото: Getty Images

Аутфит она дополнила черными высокими ботфортами на шпильках. Шею Эмбер украсила массивным кулоном на массивной цепи, а руку – металлическим браслетом с жемчугом.

Красный длинный маникюр, насыщенный макияж и распущенные волосы – все в традиции лучших порнофильмов.

Напомним, в прошлый раз порноактриса прогулялась в черном двубортном жакете, черном бюстье и мини-юбке с принтом "зебра", расшитой пайетками.

Напомним, в нашем материале можно узнать, как сложились судьбы самых известных порноактрис.

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