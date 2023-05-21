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Снова в пикантном луке: Алессандра Амбросио на дорожке Каннского кинофестиваля

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
322
Время на прочтение
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Снова в пикантном луке: Алессандра Амбросио на дорожке Каннского кинофестиваля

Алессандра Амбросио / Фото: Associated Press

Бразильская модель в очередной вечер позировала на красной дорожке Каннского кинофестиваля.

Алессандру Амбросио запечатлели по прибытию на премьеру фильма "Убийцы цветочной луны" в рамках 76-го международного кинофестиваля.

В фильме режиссера Мартина Скорсезе главную роль сыграл Леонардо Ди Каприо. Впервые за долгое время Ди Каприо в костюме от Alexander McQueen посетил Каннский кинофестиваль.

Также на дорожке блистала и бразильская модель Алессандра Амбросио несколько выходов которой мы уже рассматривали. В этот раз модель надела черное полупрозрачное платье Giorgio Armani, которое было с высокой горловиной и сверкало кристаллами.

Алессандра Амбросио / © Associated Press
Алессандра Амбросио / Фото: Associated Press

Алессандра сделала красивую прическу, очень насыщенный вечерний макияж с акцентом на глаза и надела серьги-висюльки с россыпью бриллиантов в виде цепи. Обувь знаменитости за длиной ее платья рассмотреть не удалось.

Алессандра Амбросио / © Associated Press
Алессандра Амбросио / Фото: Associated Press

Напомним, бразильянка также блистала на дорожке в Каннах в день открытия кинофестиваля. Тогда она выбрала для своего выхода платье из кутюрной коллекции 2005 года Elie Saab, расшитое пайетками с глубоким вырезом на декольте и капюшоном.

Алессандра Амбросио / © Getty Images
Алессандра Амбросио / Фото: Getty Images

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Дата публикации
Просмотры
322
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