Снова в пикантном луке: Алессандра Амбросио на дорожке Каннского кинофестиваля

Бразильская модель в очередной вечер позировала на красной дорожке Каннского кинофестиваля.
Алессандру Амбросио запечатлели по прибытию на премьеру фильма "Убийцы цветочной луны" в рамках 76-го международного кинофестиваля.
В фильме режиссера Мартина Скорсезе главную роль сыграл Леонардо Ди Каприо. Впервые за долгое время Ди Каприо в костюме от Alexander McQueen посетил Каннский кинофестиваль.
Также на дорожке блистала и бразильская модель Алессандра Амбросио несколько выходов которой мы уже рассматривали. В этот раз модель надела черное полупрозрачное платье Giorgio Armani, которое было с высокой горловиной и сверкало кристаллами.
Алессандра сделала красивую прическу, очень насыщенный вечерний макияж с акцентом на глаза и надела серьги-висюльки с россыпью бриллиантов в виде цепи. Обувь знаменитости за длиной ее платья рассмотреть не удалось.
Напомним, бразильянка также блистала на дорожке в Каннах в день открытия кинофестиваля. Тогда она выбрала для своего выхода платье из кутюрной коллекции 2005 года Elie Saab, расшитое пайетками с глубоким вырезом на декольте и капюшоном.
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