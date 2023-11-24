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Снова в провокационном образе: певица Анитта надела прозрачное платье на мероприятие в Мексике

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
204
Время на прочтение
1 мин
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Снова в провокационном образе: певица Анитта надела прозрачное платье на мероприятие в Мексике

Анитта / Фото: Getty Images

Знаменитость была в тренда, поскольку надела "голое" платье.

30-летняя бразильская звезда Анитта посетила мероприятие El Hombre del Año ("Человек года"), которое прошло в отеле Mondrian в Мексике. Певица позировала фотографам в эффектном полупрозрачной платье с драпировкой на бедрах.

Светлый наряд звезды был выполнен из шифона, имел ассиметричный верх, а также небольшой подол. Из белья под платье Анитта надела только трусы, которые немного просвечивались, а на ее груди были специальные бежевые силиконовые накладки.

Образ латиноамериканка дополнила насыщенным коричневым макияжем, золотыми серьгами и мокрой укладкой.

Анитта / © Getty Images
Анитта / Фото: Getty Images

Но наряд Анитты был слишком скромным в сравнении с платьем певицы Риты Оры, в котором она пришла на вечеринку в Лондоне. Прозрачное платье звезды практически ничего не прикрывало.

Рита Ора / © Getty Images
Рита Ора / Фото: Getty Images

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Дата публикации
Просмотры
204
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