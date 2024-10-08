Снова в прозрачном: британская актриса блеснула бюстгальтером на улицах Нью-Йорка

В объективы папарацци в Нью-Йорке попала британская актриса Элла Хант. Она предстала в пикантном образе total black.

Девушка надела ажурный вязаный топ и такую же кофту с рукавами три четвертых и рюшами на них, под которыми на ней был черный бюстгальтер. Верх звезда скомбинировала с кожаными брюками с высокой посадкой. Обута она была в черные остроносые туфли.

Элла Хант / Фото: Getty Images

Аутфит Хант дополнила черной лакированной сумкой, прической с локонами, вечерним макияжем и шоколадным маникюром.

Напомним, в прошлый раз Элла Хант продемонстрировала на улицах Нью-Йорка эффектный лук в трендовом цвете бургунди.

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