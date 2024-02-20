Снова в розовом: британская модель соблазнительно позировала в сексуальном бикини

Арабелла Чи обожает розовый цвет, который ей очень идет.
Британская модель и звезда реалити-шоу "Остров любви" – Арабелла Чи – порадовала фолловеров в Instagram новой пикантной фотографией.
Блондинка появилась на снимке в дерзкой позе. На ней было розовое бикини и белые кроссовки. Она выглядела соблазнительно.
Волосы Чи распустили и сделали легкий макияж с акцентом на глазах и одели на шею цепочку.
Ранее Арабелла Чи показала снимок в нежно-розовом вязаном лифе и юбке такого же цвета.
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