Снова в спортзале: топ-модель Бар Рафаэли похвасталась подтянутыми ягодицами

Похоже, 38-летняя израильская топ-модель Бар Рафаэли занимается спортом каждый день, ведь регулярно выкладывает в своем Instagram селфи из спортзала.

Фото: Instagram Бар Рафаэли

Так, на новых снимках модель делает селфи у велотренажера, а также запечатлена на групповом занятии во время выполнения упражнения на ягодицы с фитнес-резинками на ногах. Фигуру Бар выглядит отлично – занятия не проходят зря.

Фото: Instagram Бар Рафаэли

Фото: Instagram Бар Рафаэли

Вообще, топ-модель серьезно взялась за свою модельную карьеру и стала чаще появляться в промокампаниях брендов и фотосетах. Все свое время еще до недавно она уделяла воспитанию троих детей – двух дочерей и сына. Но, судя по ее публикациям в фотоблоге, она возвратилась в фэшн-бизнес. Так, недавно она в кружевном белье и джинсах снялась в рекламе израильского бренда.

Фото: Инстаграм Бар Рафаэли

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