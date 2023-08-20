Снова в вышиванке и в красных джинсах: Сьюзан Сарандон в объективах папарацци

76-летняя Сьюзан Сарандон попала под прицел папарацци в Ист-Виллидж в Нью-Йорке.

Американская актриса и активистка, обладательница "Оскара" и многих других престижный премий, выглядела достаточно ярко во время прогулки и не осталась незамеченной фотографами.

Одета Сьюзан была в красные широкие джинсы и белую вышиванку с красными узорами. Обула актриса удобные кроссовки, а через плече у нее висела небольшая плетенная сумка. Летний лук для прогулки звезда дополнила несколькими золотыми кольцами и браслетами, цепочкой на шее, золотыми серьгами в ушах и солнцезащитными черными очками в черепаховой оправе.

Сьюзан Сарандон / Фото: Getty Images

В этом же образе месяц назад Сьюзан Сарандон вышла на страйк в Нью-Йорке.

Напомним, о том, кто еще из мировых звезд носит вышиванки, мы рассказывали ранее.

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