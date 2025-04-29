Снова вместе: Хайди Клум и ее 20-летняя дочь Лени позировали в нижнем белье

Хайди и Лени Клум/instagram.com/heidiklum

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51-летняя немецкая модель и судья шоу America’s Got Talent — Хайди Клум — и ее дочь — 20-летняя Лени Клум — появились на новых снимках промокампании бренда Intimissimi, с которым они уже давно сотрудничают.

Хайди примерила бельевой комплект с пуш-апом цвета шампанского, а Лени — черный бесшовный.

«Еще один год с Intimissimi. На этот раз в базовой коллекции из шелка и микрофибры: минималистично, элегантно и суперудобно», — написала Хайди под фото.

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Отметим, мама с дочкой стали лицами бренда несколько лет назад. В прошлом году они появились в рождественской промокампании, для которой примерили красные комплекты и пижамы.

Напомним, Хайди Клум — многодетная мама, у нее четверо детей — две дочери и два сына. Все дети родились в браке звезды с певцом Силом. Хотя для старшей дочери Лени он и не является биологическом отцом, однако Хайди начала встречаться с артистом, уже будучи беременной от бизнесмена Флавио Бриаторе. Дочь Лени и старший 19-летний сын Генри пошли по стопам мамы и стали моделями. Недавно парень дебютировал на подиуме в Париже. Он принял участие в показе кутюрной коллекции Lena Erziak весна-лето 2025.