Снова вместе: Ромео Бекхэм и Миа Риган помирились и встречали Новый год, как пара

Новый 2023 год Ромео Бекхэм встречал со своей девушкой Мией Риган. Похоже, пара после расставания о котором говорили лето, возобновила свои отношения.

Средний сын Дэвида и Виктории Бекхэм опубликовал в Сети снимок, где запечатлен с моделью Мией Риган в объятиях. В подписи он поздравил своих поклонников и подписчиков с Новым годом.

"С новым годом люблю вас всех хх", - написал в подписи Ромео.

20-летнйи парень одет в костюм и обут в рыжие туфли-оксфорды. А его девушка Миа одета в обтягивающую кофту с разрезами на рукавах, юбку цвета бордо с интересным декором и грубые ботинки на платформе. А на шее у девушки был черный чокер с цветком. Укладка с мокрым эффектном и макияж на лице завершали образ Мии.

Напомним, в июле 2022-го мы писали, что Ромео Бекхэм и Миа Риган разорвали свои трехлетние отношения после того, как напряжение этих самых отношений на расстоянии сказалось на молодой паре. Но теперь, похоже, все иначе.

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