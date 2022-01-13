Снова выходит замуж: Меган Фокс объявила о помолвке с Колсоном Бэйкером и показала кольцо

Меган Фокс снова выходит замуж. Ее возлюбленный Колсон Бэйкер на днях сделал девушке предложение.

Меган поделилась радостной новостью в Instagram, опубликовав видео и показав поклонникам, как это происходило. И написала пост об этом:

"В июле 2020 года мы сидели под этим баньяновым деревом. Мы просили волшебства. Мы не замечали боли, с которой столкнемся вместе за такой короткий, лихорадочный период времени.

Не подозревая о работе и жертвах, которые потребуют от нас отношения, но опьяненные любовью. И карма. Как-то через полтора года, пройдя вместе через ад и насмеявшись больше, чем я когда-либо могла себе представить, он предложил мне выйти за него замуж.

И так же, как и в каждой жизни до этой, и в каждой жизни, которая последует за ней, я сказала «да». …а потом мы пили кровь друг друга.

1.11.22 ✨", - написал Меган.

Колсон также опубликовал ролик и крупным планом показал кольцо на пальце Меган, которое он ей преподнес на помолвку.

«Да, в этой жизни и в каждой жизни» под теми же ветвями, под которыми мы влюбились, я вернул ее, чтобы попросить ее выйти за меня замуж. Я знаю, что традиция — это одно кольцо, но я разработал его вместе со Стивеном Вебстером, чтобы было два: изумруд (ее камень рождения) и бриллиант (мой камень рождения) на двух магнитных полосах шипов, которые сближаются, как две половинки одной и той же души. Формируя темное сердце, которое является нашей любовью. 11.01.2022 ✨», - трогательно написал Бэйкер.

Одним из первых в Instagram Колсона его поздравил музыкант и друг Трэвисом Баркером, который и сам недавно сделал предложение Кортни Кардашьян.

Напомним, для Меган Фокс это будет второй брак. Ранее актриса была замужем за Брайаном Остин Грином, они прожили в браке 10 лет и Меган родила троих сыновей. Колсон ранее женат не был. У него есть взрослая дочь от отношений с Эммой Кэннон.

Меган Фокс и Колсон Бэйкер / Associated Press

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