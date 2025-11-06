Снова выставила красивую грудь: звезда реалити в пышном платье цвета фуксии сияла на премии

Оландрия Картен / © Associated Press

Реклама

Звезда американского реалити-шоу «Остров любви» — Оландрия Картен — посетила церемонию вручения премии Glamour Women Of The Year Awards 2025 в Нью-Йорке.

Для своего появления красавица выбрала роскошное перламутровое платье цвета фуксии с пышной юбкой от бренда Christian Siriano. Наряд был без бретелек и имел шлейф, драпировку, 3D-цветы и откровенное декольте, которое подчеркнуло ее пышную красивую грудь.

Оландрия Картен / © Associated Press

Оландрия сделала элегантную собранную прическу, макияж с акцентом на глазах и французский маникюр. Шею она украсила бриллиантовым колье, а руки — кольцами с бриллиантами.

Реклама

Оландрия Картен / © Associated Press

Напомним, Оландрия Картен на премии CFDA Awards 2025 блистала в шоколадном платье из телячьей кожи с высоким разрезом и тоже со смелым декольте.