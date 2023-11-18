Снова выставила огромный бюст: телеведущая в гламурном луке посетила премьеру фильма

Бразильско-британская телеведущая, участница реалити-шоу Celebrity Big Brother, сделавшая более 100 пластических операций – Джессика Алвес – посетила премьеру документального фильма The Psychopath Life Coach, которая состоялась в Лондоне.

Для своего выхода она выбрала гламурный образ с пикантным акцентом. На Джессике были черные лосины и черный обтягивающий топ, обильно украшенный стразами и бахромой с камнями на плечах. Зона декольте была прозрачной, поэтому Алвес демонстрировала всем свой огромный бюст.

Джессика Алвес / Фото: Getty Images

Аутфит она дополнила туфлями со стразами и сумочкой цвета металлик. Джесс распустила волосы, сделала насыщенный макияж с пышными и длинными накладными ресницами, украсила уши бриллиантовыми серьгами и завершила лук длинным красным маникюром.

Напомним, в прошлый раз Джессика Алвес пришла на премию UK Glamour Awards в провокационном красном прозрачном платье с россыпью страз, вырезами на животе и бедрах, а также с откровенным декольте.

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