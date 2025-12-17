Снова яркая: Гвинет Пэлтроу появилась в Нью-Йорке в костюме мандаринового цвета

Гвинет Пэлтроу / © Getty Images

Папарацци подловили Гвинет Пэлтроу в Нью-Йорке, когда она шла из студии шоу "Поздняя ночь с Сетом Мейерсом". Актриса выглядела ярко.

На звезде был атласный спортивный костюм мандаринового цвета, который состоял из длинной олимпийки и широких брюк с белыми полосками-лампасами. Сверху Гвинет надела черный бомбер, а обута она была в удобные белые кеды.

Гвинет Пэлтроу / © Getty Images

У Пэлтроу были распущенные волосы и легкий мейкап на лице.

Напомним, в прошлый раз Гвинет Пэлтроу вышла в свет в сером жакете на голое тело от бренда Valentino.