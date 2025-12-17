ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
82
Время на прочтение
1 мин

Снова яркая: Гвинет Пэлтроу появилась в Нью-Йорке в костюме мандаринового цвета

Актриса активно занимается промотуром своей новой киноработы "Марти Суприм. Гений комбинаций".

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Гвинет Пэлтроу

Гвинет Пэлтроу / © Getty Images

Папарацци подловили Гвинет Пэлтроу в Нью-Йорке, когда она шла из студии шоу "Поздняя ночь с Сетом Мейерсом". Актриса выглядела ярко.

На звезде был атласный спортивный костюм мандаринового цвета, который состоял из длинной олимпийки и широких брюк с белыми полосками-лампасами. Сверху Гвинет надела черный бомбер, а обута она была в удобные белые кеды.

Гвинет Пэлтроу / © Getty Images

Гвинет Пэлтроу / © Getty Images

У Пэлтроу были распущенные волосы и легкий мейкап на лице.

Напомним, в прошлый раз Гвинет Пэлтроу вышла в свет в сером жакете на голое тело от бренда Valentino.

Дата публикации
Количество просмотров
82
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie