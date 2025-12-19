ТСН в социальных сетях

Шоу-бизнес
161
1 мин

Снова закосплеила свой культовый образ: Пэрис Хилтон вышла на красную дорожку в платье со стразами

Известная голливудская блондинка прибыла на церемонию вручения премии TikTok Awards, которую провели в Лос-Анджелесе.

Юлия Каранковская
Пэрис Хилтон

Пэрис Хилтон / © Associated Press

Пэрис Хилтон позировала перед фотографами на красной дорожке в эффектном и гламурном платье, которое сочетало несколько оттенков красного цвета и черный.

Пэрис Хилтон / © Associated Press

Пэрис Хилтон / © Associated Press

Также наряд Пэрис был коротким, имел глубокое декольте, драпировку и асимметричный подол. На лифе платье украшала вышивка бисером, которая напоминала языки пламени. Все платье было декорировано стразами красного цвета.

Пэрис Хилтон / © Associated Press

Пэрис Хилтон / © Associated Press

Это гламурное платье Пэрис носила в сочетании с черными бархатными перчатками, чокером на шее, сетчатыми колготками и лакированными туфлями на каблуках.

Перед фотографами красавица эффектно позировала и демонстрировала свой лук и роскошные волосы.

Пэрис Хилтон / © Associated Press

Пэрис Хилтон / © Associated Press

Этот образ Пэрис напоминал ее культовое серебристое платье, которое она носила на своем 21-м дне рождения. В течение многих лет Хилтон часто воспроизводит тот образ в разных цветах и стилях.

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Стиль Пэрис Хилтон (65 фото)

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

© Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

© Getty Images

Пэрис и Ники Хилтон / © Getty Images

© Getty Images

Пэрис и Ники Хилтон / © Getty Images

© Getty Images

Пэрис Хилтон_2 / © Getty Images

© Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

© Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

© Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

© Getty Images

Пэрис Хилтон и Крис Зилка_2 / © Getty Images

© Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Associated Press

Пэрис Хилтон / © Associated Press

Пэрис Хилтон / © Associated Press

Пэрис Хилтон / © Associated Press

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон и Крис Дженнер / © Getty Images

Пэрис Хилтон и Крис Дженнер / © Getty Images

Пэрис Хилтон и Ники Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон и Ники Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Associated Press

Пэрис Хилтон / © Associated Press

Пэрис Хилтон / © Associated Press

Пэрис Хилтон / © Associated Press

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Associated Press

Пэрис Хилтон / © Associated Press

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Associated Press

Пэрис Хилтон / © Associated Press

Пэрис Хилтон иНики Хилтон / © Associated Press

Пэрис Хилтон иНики Хилтон / © Associated Press

Пэрис Хилтон иНики Хилтон / © Associated Press

Пэрис Хилтон иНики Хилтон / © Associated Press

Пэрис Хилтон иНики Хилтон / © Associated Press

Пэрис Хилтон иНики Хилтон / © Associated Press

Пэрис Хилтон и Ники Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон и Ники Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Associated Press

Пэрис Хилтон / © Associated Press

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Associated Press

Пэрис Хилтон / © Associated Press

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Associated Press

Пэрис Хилтон / © Associated Press

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Associated Press

Пэрис Хилтон / © Associated Press

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Associated Press

Пэрис Хилтон / © Associated Press

Пэрис Хилтон / © Associated Press

Пэрис Хилтон / © Associated Press

