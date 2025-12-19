Снова закосплеила свой культовый образ: Пэрис Хилтон вышла на красную дорожку в платье со стразами

Пэрис Хилтон / © Associated Press

Пэрис Хилтон позировала перед фотографами на красной дорожке в эффектном и гламурном платье, которое сочетало несколько оттенков красного цвета и черный.

Также наряд Пэрис был коротким, имел глубокое декольте, драпировку и асимметричный подол. На лифе платье украшала вышивка бисером, которая напоминала языки пламени. Все платье было декорировано стразами красного цвета.

Это гламурное платье Пэрис носила в сочетании с черными бархатными перчатками, чокером на шее, сетчатыми колготками и лакированными туфлями на каблуках.

Перед фотографами красавица эффектно позировала и демонстрировала свой лук и роскошные волосы.

Этот образ Пэрис напоминал ее культовое серебристое платье, которое она носила на своем 21-м дне рождения. В течение многих лет Хилтон часто воспроизводит тот образ в разных цветах и стилях.

