Снова залезла в мамину косметичку: 13-летняя Харпер Бекхэм показала, как сделать ежедневный макияж

Девочка обожает декоративную косметику и уже умеет ею пользоваться.

13-летняя Харпер Бекхэм ранее уже показывала свой макияж, который она сделала для выхода в свет с мамой – дизайнером Викторией Бекхэм. Тогда для макияжа она использовала декоративные средства от маминого бренда - Victoria Beckham Beauty.

В этот раз она продемонстрировала макияж с использованием новинок бренда – праймером для макияжа и хайлайтером.

У самой девочки нет аккаунтов в соцсетях, ее видео Виктория выкладывает на своих страницах. "Вижу, что Харпер снова залезла в мою косметичку" – подписала дизайнер видео.

В прошлый раз в комментариях мнения разделились: кто-то делал комплименты умениям Харпер и пророчил ей звездную карьеру, а кто-то считал, что ей еще рано так краситься. Поэтому в этот раз Виктория отключила возможность оставлять комментарии под публикацией.

Ранее, напомним, Бекхэмы неожиданно появились на государственном королевском банкете. Дэвид и Виктория Бекхэм стали гостями дипломатического приема в Букингемском дворце, организованного королевской семьей в честь эмира Катара и его супруги, которые находятся с государственным визитом в Великобритании.

Виктория и Дэвид Бекхэм на приеме в Букингемском дворце / Фото: Getty Images

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