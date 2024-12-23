Снова залезла в мамину косметичку: 13-летняя Харпер Бекхэм показала, как сделать ежедневный макияж

Девочка обожает декоративную косметику и уже умеет ею пользоваться.
13-летняя Харпер Бекхэм ранее уже показывала свой макияж, который она сделала для выхода в свет с мамой – дизайнером Викторией Бекхэм. Тогда для макияжа она использовала декоративные средства от маминого бренда - Victoria Beckham Beauty.
В этот раз она продемонстрировала макияж с использованием новинок бренда – праймером для макияжа и хайлайтером.
@victoriabeckham I see #HarperSeven’s been in my makeup bag again! xx Discover the #VictoriaBeckhamBeauty ♬ original sound - Victoria Beckham
У самой девочки нет аккаунтов в соцсетях, ее видео Виктория выкладывает на своих страницах. "Вижу, что Харпер снова залезла в мою косметичку" – подписала дизайнер видео.
В прошлый раз в комментариях мнения разделились: кто-то делал комплименты умениям Харпер и пророчил ей звездную карьеру, а кто-то считал, что ей еще рано так краситься. Поэтому в этот раз Виктория отключила возможность оставлять комментарии под публикацией.
Ранее, напомним, Бекхэмы неожиданно появились на государственном королевском банкете. Дэвид и Виктория Бекхэм стали гостями дипломатического приема в Букингемском дворце, организованного королевской семьей в честь эмира Катара и его супруги, которые находятся с государственным визитом в Великобритании.
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