Сняла костюм червя и осталась в одном боди: Хайди Клум повеселилась на Хэллоуин-пати

Немецкая супермодель Хайди Клум – настоящая королева Хэллоуина. Каждый год она радует поклонников нетривиальным выбором костюма для своей очередной вечеринки. В этом году модель организовывает пати уже в двадцать первый раз.

В этом году Клум появилась на вечеринке в Sake No Hana в Нью-Йорке в костюме огромного червя. А ее супруг Том Каулитц нарядился рыбаком с выколотыми глазами, который держал червя-жену на удочке.

Хайди Клум / Фото: Associated Press

Попозировав фотографам, 49-летняя модель сняла костюм червя и осталась в нюдовом комбинезоне-боди, расшитом стразами, коричневых остроносых ботинках на каблуках и с маской на лице.

Также у Хайди был красный маникюр.

Хайди Клум / Фото: Getty Images

Блондинка распустила свои объемные светлые кудри и с радостью позировала со своим мужем Томом, который по-прежнему оставался в костюме рыбака с выпавшим глазом.

Хайди Клум и Том Каулитц / Фото: Getty Images

Читайте также: