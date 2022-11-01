Сняла костюм червя и осталась в одном боди: Хайди Клум повеселилась на Хэллоуин-пати

Немецкая супермодель Хайди Клум – настоящая королева Хэллоуина. Каждый год она радует поклонников нетривиальным выбором костюма для своей очередной вечеринки. В этом году модель организовывает пати уже в двадцать первый раз.
В этом году Клум появилась на вечеринке в Sake No Hana в Нью-Йорке в костюме огромного червя. А ее супруг Том Каулитц нарядился рыбаком с выколотыми глазами, который держал червя-жену на удочке.
Попозировав фотографам, 49-летняя модель сняла костюм червя и осталась в нюдовом комбинезоне-боди, расшитом стразами, коричневых остроносых ботинках на каблуках и с маской на лице.
Также у Хайди был красный маникюр.
Блондинка распустила свои объемные светлые кудри и с радостью позировала со своим мужем Томом, который по-прежнему оставался в костюме рыбака с выпавшим глазом.
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