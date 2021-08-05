Сняла купальник: участница "Холостяка-11" показала фото топлес

Воздушная гимнастка выложила снимки с отдыха в Греции.

Участница 11-го сезона шоу "Холостяк" – Елизавета Крутикова – показала снимки, сделанные во время отдыха в Греции.

Девушка устроила фотосет прямо в море. Она позировала в красном купальнике.

Елизавета Крктикова/Instagram elkrutikova

Елизавета Крктикова/Instagram elkrutikova

Затем Лиза сняла лиф и предстала перед камерой топлес, прикрыв обнаженную грудь руками. Голову она откинула назад и наслаждалась моментом.

Елизавета Крктикова/Instagram elkrutikova

Еще Крутикова посетила местную достопримечательность – афинский Акрополь. На его фоне девушка позировала в коричневом кроп-топе и джинсовых мини-шортах.

Елизавета Крктикова/Instagram elkrutikova

А другая участница проекта - Даша Ставнича - продемонстрировала спортивную фигуру в ярком розовом бикини с завязками на плавках, которое идеально на ней сидело.

Даша Ставнича/Instagram stavnicha_dasha

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