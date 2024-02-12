Сняла наращенные волосы: Кайли Дженнер похвасталась новой прической

Девушка решила сменить имидж.
Звезда реалити-шоу и бизнесвумен – 26-летняя Кайли Дженнер – похвастала перед своими фолловерами в Instagram новым образом. Она сняла свои наращенные волосы и продемонстрировала новую короткую стрижку.
Кайли примерила черный объемный сатиновый топ от HELSA и длинную обтягивающую юбку от Melissa Simone, подчеркивающую ее бедра. Свой образ девушка дополнила крупными серебряными украшениями – серьгами и кольцами.
В комментариях под фото фолловеры написали Кайли, что с такой прической она стала похожа на свою маму – Крис Дженнер.
Напомним, ранее Кайли Дженнер посетила показ Jacquemus во Франции. На мероприятие она надела красное мини-платье с драпировками и подплечниками.
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