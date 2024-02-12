Сняла наращенные волосы: Кайли Дженнер похвасталась новой прической

Звезда реалити-шоу и бизнесвумен – 26-летняя Кайли Дженнер – похвастала перед своими фолловерами в Instagram новым образом. Она сняла свои наращенные волосы и продемонстрировала новую короткую стрижку.

Кайли Дженнер / Фото: Instagram Кайли Дженнер

Кайли примерила черный объемный сатиновый топ от HELSA и длинную обтягивающую юбку от Melissa Simone, подчеркивающую ее бедра. Свой образ девушка дополнила крупными серебряными украшениями – серьгами и кольцами.

Кайли Дженнер / Фото: Instagram Кайли Дженнер

В комментариях под фото фолловеры написали Кайли, что с такой прической она стала похожа на свою маму – Крис Дженнер.

Напомним, ранее Кайли Дженнер посетила показ Jacquemus во Франции. На мероприятие она надела красное мини-платье с драпировками и подплечниками.

Кайли Дженнер / Фото: Getty Images

Читайте также: