Сняла рубашку и оказалась топлес: Бритни Спирс снова удивила фанатов

Бритни Спирс не перестает удивлять свою многомиллионную аудиторию поклонников в Instagram.
Ходят слухи, что отец Бритни хочет отказаться от опеки над дочерью. Маленькую победу Спирс отпраздновала весьма неожиданно. Певица запостила свой ролик, на котором демонстрирует классический образ в белой рубашке с воротником, которую завязала на животе и надела короткие шорты из денима, расстегнув на них пуговицы.
"Простота в лучшем виде… белая рубашка с воротником! Мне совсем не пришлось ретушировать это фото … Я просто хорошо провела день!" - написала Спирс.
На фото певица выглядит достаточно скромно, на ней не такой агрессивный макияж, как обычно, и волосы аккуратно заколоты заколкой, а часть из них распущена.
А вот в видео певица обескуражила тем, что сняла рубашку и осталась топлес. Грудь Бритни прикрывала руками и в таком образе позировала несколько секунд перед камерой телефона.
Это не первый раз Бритни Спирс появляется перед публикой полуобнаженной. Возможно, певица пытается что-то доказать поклонникам? Но не будем забывать, что в сентябре должно пройти очередное заседание суда, где будут рассматривать вопрос об опеке над Спирс. Хорошо ли, что певица постит такие видео в Сети, вот в чем вопрос?
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