Шоу-бизнес
288
1 мин

Сняла шубу и похвасталась пышным декольте: папарацци подловили Талию Сторм по дороге на вечеринку

27-летняя певица в гламурном образе с пикантным акцентом повеселилась на пати.

Алина Онопа
Талия Сторм

Талия Сторм / © Getty Images

Талия Сторм попала под прицел папарацци в Лондоне, когда шла на вечеринку в клуб Louie London.

Звезда, как всегда, выбрала для своего выхода пикантный лук. На Талии была ее любимая серая объемная шуба, которую она сняла с плеч, и черный обтягивающий кэтсьют на тонких бретельках. Девушка похвасталась откровенным пышным декольте.

Талия Сторм / © Getty Images

Талия Сторм / © Getty Images

Аутфит певица дополнила бордовыми лакированными остроносыми туфлями и серебряной сумочкой с металлической фурнитурой. У нее была ровная укладка, макияж с акцентом на глазах, массивные золотистые серьги в ушах и массивная цепочка с ее именем и бриллиантами.

Напомним, Талия Сторм вышла на красную дорожку в эффектном двухцветном платье аппликацией от бренда Saranya Umashankar.

288
