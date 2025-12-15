- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 288
- Время на прочтение
- 1 мин
Сняла шубу и похвасталась пышным декольте: папарацци подловили Талию Сторм по дороге на вечеринку
27-летняя певица в гламурном образе с пикантным акцентом повеселилась на пати.
Талия Сторм попала под прицел папарацци в Лондоне, когда шла на вечеринку в клуб Louie London.
Звезда, как всегда, выбрала для своего выхода пикантный лук. На Талии была ее любимая серая объемная шуба, которую она сняла с плеч, и черный обтягивающий кэтсьют на тонких бретельках. Девушка похвасталась откровенным пышным декольте.
Аутфит певица дополнила бордовыми лакированными остроносыми туфлями и серебряной сумочкой с металлической фурнитурой. У нее была ровная укладка, макияж с акцентом на глазах, массивные золотистые серьги в ушах и массивная цепочка с ее именем и бриллиантами.
Напомним, Талия Сторм вышла на красную дорожку в эффектном двухцветном платье аппликацией от бренда Saranya Umashankar.