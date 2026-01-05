- Дата публикации
Снялась в фотосессии: победительница "Холостяка-13" Инна Белень показала беременный живот
Инна Белень впервые после объявления о своей беременности показала свой животик.
Победительница «Холостяка-13», волонтер и блогер — Инна Белень — снялась в новой фотосессии, в которой продемонстрировала свой беременный живот.
Девушка позировала перед объективом фотокамеры в белых широких штанах, черной футболке с надписью «Mama + mini» и босиком. Волосы у нее были заплетены в длинную косу, а на лице был макияж с темно-бежевой помадой.
В руках Белень держала газету, на которой красным маркером было написано Baby 2026.
«Baby on the way. Девочки, кто видит по животику какой у меня срок?» — спросила Инна у своих подписчиц.
Фолловеры написали в комментариях, что Инна находится на 5-6 месяце беременности. И большинство из них даже предположили, что блогер ждет девочку.
Напомним, Инна Белень сообщила о своей беременности в эфире пост-шоу «Холостяк. Жизнь после проекта».