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Со съемок в магазин: Сара Джессика Паркер впервые за долгое время пришла в свой бутик

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
286
Время на прочтение
2 мин
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Со съемок в магазин: Сара Джессика Паркер впервые за долгое время пришла в свой бутик

Сара Джессика Паркер / Фото: Getty Images

Посещая свой магазин Паркер всегда радушно встречает клиентов, помогает с выбором обуви, занимается расстановкой аксессуаров и демонстрирует модели клиенткам.

Помимо актерской карьеры звезда "Секса в большом городе" еще и успешная предпринимательница. Актриса уже несколько лет является владелицей бренда женской обуви и аксессуаров SJP by Sarah Jessica Parker. Бутик Паркер расположен в престижном районе Нью-Йорка, который она открыла вместе со своим деловым партнером Джорджем Д. Малкемусом - он ранее был президентом бренда Manolo Blahnik USA. Именно этот бренд персонаж Сары Джессики - Кэрри Брэдшоу - желала больше всего, и именно туфли этой марки подарил ей Мистер Биг на помолвку.

Кэрри Брэдшоу и Мистер Биг / © Giphy.com
Кэрри Брэдшоу и Мистер Биг / Фото: Giphy.com

Некоторое время в магазине делался ремонт, а теперь он опять открыт и актриса на днях снова в него заглянула, чтобы заняться любимым делом - помогать посетителям примерять и подбирать обувь.

Папарацци сфотографировали звезду за работой. На ней в тот день были светлые джинсы, под которые она надела белые лосины, а также серая кофта с V-образным декольте.

Сара Джессика Паркер / © Getty Images
Сара Джессика Паркер / Фото: Getty Images

Лук она завершила ярким макияжем глаз и туфлями модели Celine в стиле легендарных "Мэри Джейн" со своей коллекции, которые были усыпаны блестками, а также дополнены большой пряжкой со стразами.

Сара Джессика Паркер / © Getty Images
Сара Джессика Паркер / Фото: Getty Images

Стоимость такой пары туфель 465 долларов (это около 17334 гривен).

Туфли Сары Джессики Паркер / ©
Туфли Сары Джессики Паркер

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Дата публикации
Просмотры
286
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