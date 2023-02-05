Со съемок в магазин: Сара Джессика Паркер впервые за долгое время пришла в свой бутик

Помимо актерской карьеры звезда "Секса в большом городе" еще и успешная предпринимательница. Актриса уже несколько лет является владелицей бренда женской обуви и аксессуаров SJP by Sarah Jessica Parker. Бутик Паркер расположен в престижном районе Нью-Йорка, который она открыла вместе со своим деловым партнером Джорджем Д. Малкемусом - он ранее был президентом бренда Manolo Blahnik USA. Именно этот бренд персонаж Сары Джессики - Кэрри Брэдшоу - желала больше всего, и именно туфли этой марки подарил ей Мистер Биг на помолвку.

Кэрри Брэдшоу и Мистер Биг / Фото: Giphy.com

Некоторое время в магазине делался ремонт, а теперь он опять открыт и актриса на днях снова в него заглянула, чтобы заняться любимым делом - помогать посетителям примерять и подбирать обувь.

Папарацци сфотографировали звезду за работой. На ней в тот день были светлые джинсы, под которые она надела белые лосины, а также серая кофта с V-образным декольте.

Сара Джессика Паркер / Фото: Getty Images

Лук она завершила ярким макияжем глаз и туфлями модели Celine в стиле легендарных "Мэри Джейн" со своей коллекции, которые были усыпаны блестками, а также дополнены большой пряжкой со стразами.

Сара Джессика Паркер / Фото: Getty Images

Стоимость такой пары туфель 465 долларов (это около 17334 гривен).

Туфли Сары Джессики Паркер

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