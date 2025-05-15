Со шлейфом и огромным бантом: звезда фильма "Миссия невыполнима" блистала в Каннах

Хейли Этвелл / © Associated Press

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На Каннском кинофестивале состоялась премьера восьмой части шпионской франшизы «Миссия невыполнима: Финальная расплата» с Томом Крузом в главной роли. Однако помимо главного актера, который вышел на красную дорожку в смокинге от Giorgio Armani, мероприятие также посетила его коллега по фильму — 43-летняя Хейли Этвелл.

Хейли Этвелл и Том Круз / © Associated Press

Актриса выбрала для этого мероприятия роскошное и яркое платье красного цвета от бренда Giambattista Valli.

Хейли Этвелл / © Associated Press

Ее наряд был очень необычного дизайна и действительно шел актрисе, а также привлекал внимание публики и прессы. У платья было глубокое декольте, широкие бретели, а также драпировка на талии, которая превращалась в большой бант.

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Хейли Этвелл / © Associated Press

На бедрах платье было приталенным, а вот от колен расклешенным. Пышная юбка-русалка также имела шлейф.

Хейли Этвелл / © Associated Press

Спина у платья была открытой.

Хейли Этвелл / © Associated Press

Образ Хейли дополнила серьгами с бриллиантами и прической-пучком.

Хейли Этвелл / © Associated Press

© Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press