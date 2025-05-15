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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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Время на прочтение
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Со шлейфом и огромным бантом: звезда фильма "Миссия невыполнима" блистала в Каннах

Актриса посетила 78-й Каннский кинофестиваль, который традиционно проходит на Лазурном берегу Франции.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Хейли Этвелл

Хейли Этвелл / © Associated Press

На Каннском кинофестивале состоялась премьера восьмой части шпионской франшизы «Миссия невыполнима: Финальная расплата» с Томом Крузом в главной роли. Однако помимо главного актера, который вышел на красную дорожку в смокинге от Giorgio Armani, мероприятие также посетила его коллега по фильму — 43-летняя Хейли Этвелл.

Хейли Этвелл и Том Круз / © Associated Press

Хейли Этвелл и Том Круз / © Associated Press

Актриса выбрала для этого мероприятия роскошное и яркое платье красного цвета от бренда Giambattista Valli.

Хейли Этвелл / © Associated Press

Хейли Этвелл / © Associated Press

Ее наряд был очень необычного дизайна и действительно шел актрисе, а также привлекал внимание публики и прессы. У платья было глубокое декольте, широкие бретели, а также драпировка на талии, которая превращалась в большой бант.

Хейли Этвелл / © Associated Press

Хейли Этвелл / © Associated Press

На бедрах платье было приталенным, а вот от колен расклешенным. Пышная юбка-русалка также имела шлейф.

Хейли Этвелл / © Associated Press

Хейли Этвелл / © Associated Press

Спина у платья была открытой.

Хейли Этвелл / © Associated Press

Хейли Этвелл / © Associated Press

Образ Хейли дополнила серьгами с бриллиантами и прической-пучком.

Хейли Этвелл / © Associated Press

Хейли Этвелл / © Associated Press

Белла Хадид_1 / © Associated Press

© Associated Press

Алессандра Амбросио_4 / © Associated Press

© Associated Press

Джулия Гарнер_3 / © Associated Press

© Associated Press

Изабели Фонтана_1 / © Associated Press

© Associated Press

Єва Лонгорія_1 / © Associated Press

© Associated Press

Хайди Клум Гайді Клум_2 / © Associated Press

© Associated Press

Даниэлла Пик и Квентин Тарантино_1 / © Associated Press

© Associated Press

Зои Салдана_2 / © Associated Press

© Associated Press

Єва Лонгорія _4 / © Associated Press

© Associated Press

Гайді Клум_5 / © Associated Press

© Associated Press

Голлі Беррі_7 / © Associated Press

© Associated Press

Хейли Этвелл Гейлі Етвел_3 / © Associated Press

© Associated Press

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