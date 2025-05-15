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- Шоу-бизнес
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Со шлейфом и огромным бантом: звезда фильма "Миссия невыполнима" блистала в Каннах
Актриса посетила 78-й Каннский кинофестиваль, который традиционно проходит на Лазурном берегу Франции.
На Каннском кинофестивале состоялась премьера восьмой части шпионской франшизы «Миссия невыполнима: Финальная расплата» с Томом Крузом в главной роли. Однако помимо главного актера, который вышел на красную дорожку в смокинге от Giorgio Armani, мероприятие также посетила его коллега по фильму — 43-летняя Хейли Этвелл.
Актриса выбрала для этого мероприятия роскошное и яркое платье красного цвета от бренда Giambattista Valli.
Ее наряд был очень необычного дизайна и действительно шел актрисе, а также привлекал внимание публики и прессы. У платья было глубокое декольте, широкие бретели, а также драпировка на талии, которая превращалась в большой бант.
На бедрах платье было приталенным, а вот от колен расклешенным. Пышная юбка-русалка также имела шлейф.
Спина у платья была открытой.
Образ Хейли дополнила серьгами с бриллиантами и прической-пучком.