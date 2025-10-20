ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
28
Время на прочтение
1 мин

Со шнуровкой на гульфике и обнаженной спиной: Александр Скарсгард опять шокировал нарядом

Шведский актер Александр Скарсгард опять шокировал всех выбором образа.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Александр Скарсгард

Александр Скарсгард / © Getty Images

В этот раз для премьеры фильма стилист актера — Гарри Ламберт — подобрал для него белый жилет с халтером и американской проймой, который стал центральным элементом его образа. При этом спина у Александра была частично обнажена.

Александр Скарсгард / © Getty Images

Александр Скарсгард / © Getty Images

Также на известном актере были обтягивающие кожаные брюки со шнуровкой на гульфику и черные кожаные туфли от Jimmy Choo. Также в луке присутствовал кожаный черный галстук. Наряд Скарсгарда был из коллекции бренда Ludovico de Saint Sernin.

Александр Скарсгард / © Getty Images

Александр Скарсгард / © Getty Images

Такой выбор наряда актером был сделан, чтобы быть отсылкой к эротическому фильму «Пиллион», который он презентовал в тот день на 69-м Лондонском кинофестивале. В фильме показаны нетипичные БДСМ-отношения байкера и застенчивого молодого человека.

Напомним, что ранее Александр презентовал этот фильм на 63-м Нью-Йоркском кинофестивале. В тот день он был с ног до головы одет в наряд от Celine, который был немного в ретро-стилистике, а также полностью отражал его чувство стиля и смелость в отношении моды. Однако его прорыв в моде случился в мае этого года, когда Скарсгард вышел на красную дорожку Каннского кинофестиваля в оригинальных кожаных ботфортах в стиле сапог-рыбака. Это был наряд, который все обсуждали неделями.

Александр Скарсгард в Каннах / © Associated Press

Александр Скарсгард в Каннах / © Associated Press

Дата публикации
Количество просмотров
28
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie