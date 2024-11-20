Со шнуровкой от шеи к подолу: Николь Кидман надела необычное красное платье-водолазку и вышла в свет

На красную дорожку мероприятия вышла оскароносная актриса Николь Кидман и произвела фурор своим нарядом.

Николь Кидман / Фото: Associated Press

Дело в том, что звезда выбрала красное платье, которое обтягивало ее стройную фигуру, подчеркивая стройность. Это было платье-водолазка от Модного дома Balenciaga, с которым она сотрудничает как амбасадор.

У платья также были длинные рукава, но главным украшением наряда стала шнуровка на спине, которая начиналась на шее и заканчивалась на подоле. Выполнена она была длинными и широкими бархатными лентами, которые волочились практически как шлейф.

Николь Кидман / Фото: Associated Press

Образ Кидман дополнила красными туфлями в тон платья, несколькими украшениями с бриллиантами, а также простыми макияжем и укладкой - в этот раз ее волосы стилисты просто немного подкрутили сделав эффект небрежности. Также похоже, что Николь немного подстриглась.

Николь Кидман / Фото: Associated Press

Николь Кидман / Фото: Associated Press

Этот ее оригинальный наряд был похож на тот, который она выбрала для для Модного шоу Balenciaga, когда бренд презентовал коллекцию прет-а-порте весна-лето 2025. Вот только в тот раз плате было длины миди, а черный цвет делал его очень драматичным. Как видите, шнуровка в платье тоже присутствует.

Николь Кидман на показе Balenciaga в Париже / Фото: Getty Images

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