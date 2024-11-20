Со шнуровкой от шеи к подолу: Николь Кидман надела необычное красное платье-водолазку и вышла в свет

В Лондоне состоялась 27-я ежегодная церемония вручения премии GQ Men Of The Year.
На красную дорожку мероприятия вышла оскароносная актриса Николь Кидман и произвела фурор своим нарядом.
Дело в том, что звезда выбрала красное платье, которое обтягивало ее стройную фигуру, подчеркивая стройность. Это было платье-водолазка от Модного дома Balenciaga, с которым она сотрудничает как амбасадор.
У платья также были длинные рукава, но главным украшением наряда стала шнуровка на спине, которая начиналась на шее и заканчивалась на подоле. Выполнена она была длинными и широкими бархатными лентами, которые волочились практически как шлейф.
Образ Кидман дополнила красными туфлями в тон платья, несколькими украшениями с бриллиантами, а также простыми макияжем и укладкой - в этот раз ее волосы стилисты просто немного подкрутили сделав эффект небрежности. Также похоже, что Николь немного подстриглась.
Этот ее оригинальный наряд был похож на тот, который она выбрала для для Модного шоу Balenciaga, когда бренд презентовал коллекцию прет-а-порте весна-лето 2025. Вот только в тот раз плате было длины миди, а черный цвет делал его очень драматичным. Как видите, шнуровка в платье тоже присутствует.
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