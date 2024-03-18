Со шрамами на бедрах: 58-летняя Паулина Поризкова позировала в бикини

Модель проходит реабилитацию после операции.
58-летняя чешская модель, актриса и писательница Паулина Поризкова была вынуждена провести операцию по замене обоих тазобедренных суставов, состояние которых ухудшало качество ее жизни. Судя по ее фотоблогу, оперативное вмешательство прошло успешно, а реабилитация проходит быстро и без осложнений.
Модель опубликовала фото, на котором запечатлена на пляже между пальмами. На ней черное бикини в белый горох. На бедрах Паулины заметны шрамы.
В сообщении под снимком она порассуждала о загаре и его вреде и отметила, что на кожу нанесла автозагар и чувствует себя уверенно, даже с видимыми шрамами на коже.
Напомним, ранее модель Паулина Поризкова похвасталась фигурой в бикини на Карибских островах.
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