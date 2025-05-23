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- Шоу-бизнес
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Со складками на бедрах: Кара Делевинь вышла на красную дорожку в черном платье и перчатках
К счастью, прическа в стиле маллет, которая звезда продемонстрировала ранее, была не настоящей. Актриса показала, что с ее светлыми волосами все в порядке.
Актриса и модель Кара Делевинь посетила премьерный показ фильма «Цвета времени», который показали в рамках Каннского кинофестиваля. Она вышла на красную дорожку в классическом черном платье-бюстье от Ashi Studio.
Это было длинное и гладкое платье прямого силуэта со складками на бедрах и разрезом на юбке сзади. Образ Кара дополнила высокими прозрачными перчатками, туфлями на каблуках, а также драгоценностями с бриллиантами и изумрудами.
Сзади платье раскрывалось совершенно по-новому, поскольку складки продолжались и на спине. Это выглядело интересно и элегантно.
Также привлекла внимание прическа звезды, ведь Кара показала, что ее золотые волосы на месте. Она отказалась от черного парика, которые надевала ранее с платьем от Vivienne Westwood.
Гости 78-го Каннского кинофестиваля на красной дорожке