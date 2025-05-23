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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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Время на прочтение
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Со складками на бедрах: Кара Делевинь вышла на красную дорожку в черном платье и перчатках

К счастью, прическа в стиле маллет, которая звезда продемонстрировала ранее, была не настоящей. Актриса показала, что с ее светлыми волосами все в порядке.

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Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Кара Делевинь

Кара Делевинь / © Associated Press

Актриса и модель Кара Делевинь посетила премьерный показ фильма «Цвета времени», который показали в рамках Каннского кинофестиваля. Она вышла на красную дорожку в классическом черном платье-бюстье от Ashi Studio.

Это было длинное и гладкое платье прямого силуэта со складками на бедрах и разрезом на юбке сзади. Образ Кара дополнила высокими прозрачными перчатками, туфлями на каблуках, а также драгоценностями с бриллиантами и изумрудами.

Кара Делевинь / © Associated Press

Кара Делевинь / © Associated Press

Сзади платье раскрывалось совершенно по-новому, поскольку складки продолжались и на спине. Это выглядело интересно и элегантно.

Кара Делевинь / © Associated Press

Кара Делевинь / © Associated Press

Также привлекла внимание прическа звезды, ведь Кара показала, что ее золотые волосы на месте. Она отказалась от черного парика, которые надевала ранее с платьем от Vivienne Westwood.

Кара Делевинь / © Associated Press

Кара Делевинь / © Associated Press

Гости 78-го Каннского кинофестиваля на красной дорожке

Белла Хадид_1 / © Associated Press

© Associated Press

Алессандра Амбросио_4 / © Associated Press

© Associated Press

Джулия Гарнер_3 / © Associated Press

© Associated Press

Изабели Фонтана_1 / © Associated Press

© Associated Press

Єва Лонгорія_1 / © Associated Press

© Associated Press

Хайди Клум Гайді Клум_2 / © Associated Press

© Associated Press

Даниэлла Пик и Квентин Тарантино_1 / © Associated Press

© Associated Press

Зои Салдана_2 / © Associated Press

© Associated Press

Єва Лонгорія _4 / © Associated Press

© Associated Press

Гайді Клум_5 / © Associated Press

© Associated Press

Голлі Беррі_7 / © Associated Press

© Associated Press

Хейли Этвелл Гейлі Етвел_3 / © Associated Press

© Associated Press

Ганна Веддінгем_3 / © Associated Press

© Associated Press

Анджелина Джоли_4 / © Associated Press

© Associated Press

Натали Портман_1 / © Associated Press

© Associated Press

Амаль Клуни_1 / © Associated Press

© Associated Press

Зои Дойч_2 / © Associated Press

© Associated Press

Люкс Паскаль_3 / © Associated Press

© Associated Press

Джулианна Мур_1 / © Associated Press

© Associated Press

Дакота Джонсон_4 / © Associated Press

© Associated Press

Кара Делевинь_4 / © Associated Press

© Associated Press

Изабель Гулар_2 / © Associated Press

© Associated Press

Наоми Кэмпбелл_2 / © Associated Press

© Associated Press

Эмма Стоун_3 / © Associated Press

© Associated Press

Дженнифер Лоуренс_5 / © Associated Press

© Associated Press

Миа Триплтон_1 / © Associated Press

© Associated Press

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