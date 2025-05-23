Со складками на бедрах: Кара Делевинь вышла на красную дорожку в черном платье и перчатках

Кара Делевинь / © Associated Press

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Актриса и модель Кара Делевинь посетила премьерный показ фильма «Цвета времени», который показали в рамках Каннского кинофестиваля. Она вышла на красную дорожку в классическом черном платье-бюстье от Ashi Studio.

Это было длинное и гладкое платье прямого силуэта со складками на бедрах и разрезом на юбке сзади. Образ Кара дополнила высокими прозрачными перчатками, туфлями на каблуках, а также драгоценностями с бриллиантами и изумрудами.

Кара Делевинь / © Associated Press

Сзади платье раскрывалось совершенно по-новому, поскольку складки продолжались и на спине. Это выглядело интересно и элегантно.

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Кара Делевинь / © Associated Press

Также привлекла внимание прическа звезды, ведь Кара показала, что ее золотые волосы на месте. Она отказалась от черного парика, которые надевала ранее с платьем от Vivienne Westwood.

Кара Делевинь / © Associated Press

Гости 78-го Каннского кинофестиваля на красной дорожке

© Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press