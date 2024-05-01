Со следами от купальника на теле: Рита Ора оконфузилась неудачным нарядом на вечеринке

Британская певица Рита Ора совместно с австралийской бизнесвумен Анной Лэхи основали новый косметической бренд, который назвали Typebea. Косметика предназначена для волос и кожи головы.

На презентацию своего бренда, которая состоялась в Лондоне, певица пришла с новой прической - она отрезала волосы в каре и уложила их немного подкрутив вверх концы. Надела Рита штаны-палаццо трендового оттенка марсала в сочетании с нежно-бежевым топом-корсетом, который был украшен кружевом.

Дополняли наряд трикотажные высокие перчатки, ремень и клатч из текстурной кожи. В ушах у Риты были большие серьги необычной формы.

Рита Ора / Фото: Getty Images

Однако образ звезды получился не очень удачным, поскольку она не учла один нюанс - следы от загара на теле. Поскольку у топа не было бретелек, то на груди и шее Оры красовались две широкие светлые полоски от бретелек купальника. Также не очень удачно был подобран фасон топа, поскольку его посадка на фигуре совсем не украшала Риту.

Рита Ора / Фото: Getty Images

В последнее время многие знаменитости стали пробовать себя не только в творчестве, но и в бизнесе, особенно косметическом. Так Бейонсе тоже запустила линейку косметики для волос, Пэрис Хилтон презентовала крем для автозагара, а Рианна и ее косметическая империя Fenty Beauty презентовали новую тональную основу.

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