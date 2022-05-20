Со слезами на глазах: Анна Добрыднева побывала в Бородянке и показала фото оттуда

Певица пообщалась с местными жителями.
Анна Добрыднева вместе с волонтерами посетила Бородянку на Киевщине, которая была в оккупации российскими войсками. За это время враг разрушил сотни домов, он беспощадно пытал, насиловал и убивал людей.
Артистка не могла сдержать слез, когда увидела поселок с поврежденными и полностью разрушенными домами, обстрелянными школами, садиками и больницами.
Певица с волонтерами приехала поддержать местных жителей. Они привезли для них гуманитарную помощь. Люди с большой благодарностью брали продукты и беспокоились, чтобы свертков хватило для всех соседей.
Добрыднева также пообщалась с местными, которые поделились своими историями по оккупации.
"Сегодня я присоединилась к команде волонтеров @dao_charity, мы ездили в Бородянский район. Привезли гуманитарную помощь.
Если бы вы знали, насколько благодарны, что о них помнят, помогают. После того издевательства, которое они пережили в результате рашистского наступления, проявление любви и заботы для жителей украинских сел настоящее сокровище.
Меня поразило то, как люди думают и заботятся друг о друге. Как они переживали, что кому-нибудь из соседей не хватит гуманитарки.
– Мой сосед сейчас огород садит. Отложите ему пакет, пожалуйста, прошу вас, я его позову.
А маленькая девочка мне сказала, что за ее домом скрывался танк.
- Страшно было?
- Да, страшно
- Но уже не скрывается, значит, уже не страшно, верно? – пыталась подбодрить я.
- Дома тоже нет, его разрушили... — сказала мама девочки...", — рассказала в Instagram Добрыднева.
Артистка призывает всех небезразличных приобщаться к помощи пострадавшим от войны людям.
"К @dao_charity можно присоединиться из любой точки мира. Даже небольшое пожертвование может помочь народу Украины в борьбе за свободу. Помогаем Украине вместе!" – написала Анна.
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