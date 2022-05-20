Со слезами на глазах: Анна Добрыднева побывала в Бородянке и показала фото оттуда

Со слезами на глазах: Анна Добрыднева побывала в Бородянке и показала фото оттуда

Певица пообщалась с местными жителями.

Анна Добрыднева вместе с волонтерами посетила Бородянку на Киевщине, которая была в оккупации российскими войсками. За это время враг разрушил сотни домов, он беспощадно пытал, насиловал и убивал людей.

Артистка не могла сдержать слез, когда увидела поселок с поврежденными и полностью разрушенными домами, обстрелянными школами, садиками и больницами.

Анна Добрыднева / Фото: Instagram Анны Добрыдневой

Анна Добрыднева / Фото: Instagram Анны Добрыдневой

Анна Добрыднева / Фото: Instagram Анны Добрыдневой

Певица с волонтерами приехала поддержать местных жителей. Они привезли для них гуманитарную помощь. Люди с большой благодарностью брали продукты и беспокоились, чтобы свертков хватило для всех соседей.

Анна Добрыднева / Фото: Instagram Анны Добрыдневой

Анна Добрыднева / Фото: Instagram Анны Добрыдневой

Добрыднева также пообщалась с местными, которые поделились своими историями по оккупации.

"Сегодня я присоединилась к команде волонтеров @dao_charity, мы ездили в Бородянский район. Привезли гуманитарную помощь.

Анна Добрыднева / Фото: Instagram Анны Добрыдневой

Если бы вы знали, насколько благодарны, что о них помнят, помогают. После того издевательства, которое они пережили в результате рашистского наступления, проявление любви и заботы для жителей украинских сел настоящее сокровище.

Меня поразило то, как люди думают и заботятся друг о друге. Как они переживали, что кому-нибудь из соседей не хватит гуманитарки.

– Мой сосед сейчас огород садит. Отложите ему пакет, пожалуйста, прошу вас, я его позову.

А маленькая девочка мне сказала, что за ее домом скрывался танк.

Анна Добрыднева / Фото: Instagram Анны Добрыдневой

- Страшно было?

- Да, страшно

- Но уже не скрывается, значит, уже не страшно, верно? – пыталась подбодрить я.

- Дома тоже нет, его разрушили... — сказала мама девочки...", — рассказала в Instagram Добрыднева.

Артистка призывает всех небезразличных приобщаться к помощи пострадавшим от войны людям.

Анна Добрыднева / Фото: Instagram Анны Добрыдневой

Анна Добрыднева / Фото: Instagram Анны Добрыдневой

"К @dao_charity можно присоединиться из любой точки мира. Даже небольшое пожертвование может помочь народу Украины в борьбе за свободу. Помогаем Украине вместе!" – написала Анна.

Читайте также: