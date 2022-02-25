Со слезами на глазах: Надя Дорофеева обратилась к российским поклонникам

Певица попросила аудиторию из России помочь остановить войну. А украинских поклонников она просит не паниковать.

В день, 24 февраля, когда Россия вторглась на территорию Украины Надя Дорофеева не стала молчать. В Instagram она опубликовала снимок, на котором запечатлена со слезами на глазах.

К фоту артистка написала эмоциональный пост, о том, что ей страшно, но из Киева она уезжать не собирается. Надя также обратилась к своим русским поклонникам и друзьям, чтобы те помогли остановить эту войну. А украинцев попросила не паниковать.

Надя Дорофеева / Instagram Нади Дорофеевой

"СТРАШНО! Как страшно проснуться в новой реальности…в такой реальности!!! Как больно… Мы не хотели войны и не звали ее в свой дом! Мы хотим жить, любить и творить мирно! Нам не нужна война!

Я никогда не делила аудиторию на города и страны, но сейчас… я надеюсь, вы слышите меня, россияне, моя аудитория, друзья и поклонники??? Только вместе мы сможем все это остановить! И я верю, что сможем! Я остаюсь в Украине, в Киеве!

Прошу всех сохранять спокойствие, не паниковать, держаться вместе и читать только официальные источники! И поддерживать друг друга как никогда!" – написала певица.

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