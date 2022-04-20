Со слезами на глазах: Оля Полякова в сине-желтом наряде выступила на благотворительном матче в Стамбуле

Артистка чувственно исполнила украинскую композицию и расплакалась.
Оля Полякова вчера, 19 апреля, эмоционально выступила с украинской песней в перерыве благотворительного матча между "Шахтером" и "Фенербахче" в Стамбуле. Возле артистки стояли болельщики с украинскими флагами.
Оля была одета в сине-желтый наряд.
В конце выступления певица сказала: "Украинцы, мы обязательно выстоим" и расплакалась. Публика ее поддержала громкими овациями и возгласами: "Слава Украине! Героям слава!"
Напомним, а на состоявшемся в Афинах благотворительном матче между донецким клубом "Шахтер" и греческим "Олимпиакосом" Полякова в вышиванке исполнила гимн Украины.
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