Со слезами на глазах: Оля Полякова в сине-желтом наряде выступила на благотворительном матче в Стамбуле

Артистка чувственно исполнила украинскую композицию и расплакалась.

Оля Полякова вчера, 19 апреля, эмоционально выступила с украинской песней в перерыве благотворительного матча между "Шахтером" и "Фенербахче" в Стамбуле. Возле артистки стояли болельщики с украинскими флагами.

Оля Полякова

Оля была одета в сине-желтый наряд.

Оля Полякова

В конце выступления певица сказала: "Украинцы, мы обязательно выстоим" и расплакалась. Публика ее поддержала громкими овациями и возгласами: "Слава Украине! Героям слава!"

Оля Полякова

Оля Полякова

Напомним, а на состоявшемся в Афинах благотворительном матче между донецким клубом "Шахтер" и греческим "Олимпиакосом" Полякова в вышиванке исполнила гимн Украины.

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