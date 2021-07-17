Со слезами на глазах: Золотую пальмовую ветвь получила женщина-режиссер

Женщина получила награду на Каннском кинофестивале во второй раз за 74 года.
17 июля во Франции прошла церемония закрытия 74-го Каннского кинофестиваля. В основной конкурсной программе было представлено 24 картины, но Золотую пальмовую ветвь присудили французскому режиссеру Джулии Дюкорно за ее работу "Титан".
Награду Джулии вручала американская актриса Шэрон Стоун. Победительница расплакалась от счастья прямо на сцене и обняла коллегу.
Для мероприятия Джулия надела черное строгое платье с элегантными оборками и небольшим шлейфом.
В главное жюри в этом году входили американский режиссер Спайк Ли (председатель), французская режиссер Мати Диоп, франко-канадская певица Милен Фармер, американская актриса Мэгги Джилленхол, австрийская режиссер Джессика Хауснер, французская актриса Мелани Лоран, бразильский режиссер Клебер Мендонса Фильо, французский актер Тахар Рахим, а также корейский актер Сон Кан Хо.
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