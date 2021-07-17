Со слезами на глазах: Золотую пальмовую ветвь получила женщина-режиссер

Со слезами на глазах: Золотую пальмовую ветвь получила женщина-режиссер

Женщина получила награду на Каннском кинофестивале во второй раз за 74 года.

17 июля во Франции прошла церемония закрытия 74-го Каннского кинофестиваля. В основной конкурсной программе было представлено 24 картины, но Золотую пальмовую ветвь присудили французскому режиссеру Джулии Дюкорно за ее работу "Титан".

Джулии Дюкорно / Associated Press

Награду Джулии вручала американская актриса Шэрон Стоун. Победительница расплакалась от счастья прямо на сцене и обняла коллегу.

Джулия Дюкорно / Getty Images

Для мероприятия Джулия надела черное строгое платье с элегантными оборками и небольшим шлейфом.

Джулии Дюкорно / Associated Press

В главное жюри в этом году входили американский режиссер Спайк Ли (председатель), французская режиссер Мати Диоп, франко-канадская певица Милен Фармер, американская актриса Мэгги Джилленхол, австрийская режиссер Джессика Хауснер, французская актриса Мелани Лоран, бразильский режиссер Клебер Мендонса Фильо, французский актер Тахар Рахим, а также корейский актер Сон Кан Хо.

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