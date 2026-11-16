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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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Со смелым декольте и шлейфом: Флоренс Пью вышла в свет в Голливуде

Звезда продемонстрировала нежный образ на красной дорожке.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Кудринская Юлия Кудринская
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Флоренс Пью

Флоренс Пью / © Associated Press

Британская актриса Флоренс Пью посетила 17-ю церемонию Governors Awards, которая состоялась 15 ноября в Голливуде. Для выхода на красную дорожку звезда выбрала романтичный вечерний образ в нежно-розовых оттенках.

Флоренс Пью / © Associated Press

Флоренс Пью / © Associated Press

Актриса предстала перед фотографами в эффектном платье с открытыми плечами и смелым декольте, расшитым сверкающими деталями лифом и объемной юбкой с оборками и шлейфом. Наряд подчеркивал фигуру Флоренс и создавал воздушный, почти сказочный силуэт.

Флоренс Пью / © Associated Press

Флоренс Пью / © Associated Press

Особое внимание привлекла прическа знаменитости. Пью распустила длинные светлые волосы и уложила их мягкими волнами, которые свободно спадали на плечи. Макияж актриса сделала в нежных розовых оттенках.

Флоренс Пью / © Associated Press

Флоренс Пью / © Associated Press

Флоренс Пью / © Associated Press

Флоренс Пью / © Associated Press

Во время мероприятия вручили почетные награды Американской киноакадемии. В этом году их получили актриса Гленн Клоуз, режиссер Ридли Скотт и аниматор Флойд Норман.

Также на красную дорожку вышла актриса Оливия Вайлд. Она надела бархатное платье с акцентом на декольте.

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