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- Шоу-бизнес
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Со смелым декольте и шлейфом: Флоренс Пью вышла в свет в Голливуде
Звезда продемонстрировала нежный образ на красной дорожке.
Британская актриса Флоренс Пью посетила 17-ю церемонию Governors Awards, которая состоялась 15 ноября в Голливуде. Для выхода на красную дорожку звезда выбрала романтичный вечерний образ в нежно-розовых оттенках.
Актриса предстала перед фотографами в эффектном платье с открытыми плечами и смелым декольте, расшитым сверкающими деталями лифом и объемной юбкой с оборками и шлейфом. Наряд подчеркивал фигуру Флоренс и создавал воздушный, почти сказочный силуэт.
Особое внимание привлекла прическа знаменитости. Пью распустила длинные светлые волосы и уложила их мягкими волнами, которые свободно спадали на плечи. Макияж актриса сделала в нежных розовых оттенках.
Во время мероприятия вручили почетные награды Американской киноакадемии. В этом году их получили актриса Гленн Клоуз, режиссер Ридли Скотт и аниматор Флойд Норман.
Также на красную дорожку вышла актриса Оливия Вайлд. Она надела бархатное платье с акцентом на декольте.